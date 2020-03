Médico e filho de vereador, ataca Marquinhos em vídeo e depois se desculpa

O médico clínico geral Antonio Cruz Neto, filho do vereador Dr. Antônio Cruz (PSDB), virou alvo de críticas nas redes sociais após gravar vídeo contendo palavras de baixo calão, reclamando da quarentena em Campo Grande e xingando o prefeito Marquinhos Trad (PSD).

No vídeo postado em stories do Instagram, que foram apagados em seguida, Antônio Cruz Neto questiona a quarentena na capital e fala sobre ter três empresas e gerar emprego para mais de 100 pessoas. Ele também dispara vários xingamentos com palavrões contra Marquinhos.

O vídeo foi parar em uma página do Facebook, e recebeu inúmeros comentários de pessoas revoltadas com a postura do médico.

Segundo Neto, a primeira gravação foi feita ao sair de seu consultório no momento em que era realizada carreata embalada por Jair Bolsonaro pela reabertura do comércio. “Moro em frente à prefeitura não conseguia chegar em casa, a Polícia estava fechando tudo no entorno”, comentou.

Um dia depois, o médico publicou um vídeo se retratando com o gestor municipal e explicando o ocorrido.

Vídeo polêmico:

Vídeo de retratação:

