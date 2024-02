Médicos descartam necessidade de nova cirurgia em Bolsonaro

Médicos do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta quarta-feira (28), descartaram a necessidade de ele passar por uma nova cirurgia.

Desde a facada que sofreu em setembro de 2018, Bolsonaro passa por procedimentos e exames costumeiramente.

Segundo nota do Vila Nova Star, o ex-presidente foi internado para a realização de exames laboratoriais e de imagem, que apontaram para a não necessidade de um novo procedimento neste momento. “As equipes responsáveis constataram que as condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis e sem necessidade de intervenção nesse momento”, diz a nota.

O hospital apontou que Bolsonaro será reavaliado em três meses.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também