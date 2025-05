Médicos tem avaliação positiva para tratamento do câncer de Preta Gil

A cantora Preta Gil, que está nos Estados Unidos em busca de um tratamento alternativo para o câncer no intestino, está vendo avaliação positiva dos médicos após consultas e exames para definir o melhor protocolo a ser seguida em seu caso.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, um dos médicos responsáveis por acompanhar a cantora durante o processo nos Estados Unidos já teria definido um tratamento específico para o câncer da cantora.

Para iniciar o tratamento, no entanto, será necessário seguir um protocolo que inclui a realização de novos exames, que estão previstos para acontecerem entre uma a duas semanas.

Na semana passada, a coluna do Metrópoles também havia apontado que a cantora passaria por uma bateria de exames em Washington para avaliar se ela seria aceita ou não no novo protocolo de tratamento para a doença.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, que atingiu o cólon e o reto, além de partes do intestino grosso.

