Mega da Virada: prêmio bilionário finalmente sai após sorteio adiado; confira os números

Sorteio, que deveria ter ocorrido na noite de quarta-feira (31), foi realizado nesta quinta (1º) e revelou as dezenas do maior prêmio do ano

01 janeiro 2026 - 10h10
Bilhete da Mega da ViradaBilhete da Mega da Virada   (Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Mega da Virada teve o resultado divulgado nesta quinta-feira (1º), depois de o sorteio, inicialmente previsto para a noite de ontem (31), ser adiado pela Caixa Econômica Federal e remarcado para hoje pela manhã. As dezenas sorteadas foram: 59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09.

O sorteio especial não acumula e o prêmio bilionário será dividido entre as apostas que acertarem as seis dezenas. Caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor é destinado aos acertadores da quina e, se necessário, da quadra.

A Caixa Econômica Federal deve divulgar ao longo do dia a quantidade de ganhadores e como será feita a divisão do prêmio.

