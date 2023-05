Funai terá dois seguranças que falam Língua Terena

Qualificando a segurança operacional da unidade da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) de Campo Grande, a empresa Mega Segurança tem agora no local dois novos seguranças que utilizam a Língua Terena, essencial para a comunicação com os atendidos.

De acordo com o coordenador da nova gestão da Funai em Campo Grande, Elvisclei Polidório, o objetivo é dar uma atenção maior aos indígenas que vão ao local. “Principalmente aos mais antigos que não falam nossa língua ou falam com dificuldades. Não é nenhum projeto de cotas, são pessoas qualificadas, que possuem curso ministrado pela polícia e passaram pelo processo seletivo”, afirmou.

Proprietário da Mega Segurança, o Major Arquimedes reservista da Polícia Militar ressaltou que os vigilantes preenchem todos os requisitos necessários. “Vamos dar uma recepção melhor para os novos e os mais velhos visitantes da Funai".

“Já estávamos com essa ideia e passamos para o coordenador. Trabalhar aqui me deixa muito satisfeito, pois eu já tinha deixado vários currículos e ninguém havia me chamado”, apontou Juvêncio da Silva de 48, anos morador na Aldeia Cachoeirinha.

O outro vigilante é Helisson Mendes de 30 anos, da Aldeia Marçal e dividirá turno com Juvêncio. De acordo com Jacson Petinale, chefe do serviço administrativo a implantação ocorreu após alguma resistência. "Na gestão anterior quando foi feito esse processo teve muita resistência por parte dos indígenas. A segurança é para o patrimônio e não para impedir a entrada. Agora nessa nova gestão eles se sentiram mais acolhidos", finalizou.

A empresa está com uma expectativa muito positiva. Os vigilantes passam a operar na unidade da Sete de Setembro já a partir desta quarta-feira.

