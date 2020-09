Mega-sena acumula e apostadores concorrem a R$ 36 mi no sábado

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

O sorteio de R$ 32 milhões da Mega-Sena realizado na noite de quinta-feira (17) no Espaço Loterias em São Paulo. acumulou, e a previsão é que o próximo sorteio no sábado (19), pague R$ 36 milhões.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.300. Os números sorteados foram: 09 - 21 - 37 - 39 - 43 - 54.

A Quina (cinco números acertados) registrou 76 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 29.541,74. E a Quadra (quatro números acertados) teve 3.877 apostas ganhadoras, com R$ 827, 28 para cada uma.

Para concorrer no sorteio de sábado, as apostas que custam R$ 4,50 cada, poderão ser feitas até as 18h de amanhã (horário local).

