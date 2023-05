Mega-Sena acumula e prêmio chega em R$ 39 milhões

Aconteceu neste sábado (20) o sorteio do concurso 2.594 da Mega-Sena, porém, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio acumulou, indo para R$ 39 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 07 - 26 - 32 - 35 - 49 - 55. Apesar de nenhum sortudo levar para casa o maior prêmio, 76 sortudos acertaram a quina, levando R$ 42.829,41 para casa cada, e 4.591 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 1.012,86.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, em qualquer agência lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuário dos sistemas Android e iOS, além do Internet Banking da Caixa.

