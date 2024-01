Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 21 milhões

A Caixa Econômica Federal divulgou na noite desse sábado (13), o rateio do concurso 2.675 da Mega-Sena, que pagaria R$ 16.828.141,83 ao acertador das dezenas 01 - 26 - 31 - 34 - 42 - 45. No entanto, não houve volante premiado e o montante ofertado pela estatal voltou a acumular.

Em MS, nenhum apostador chegou a faturar prêmio de R$ 125.168,63 oriundo de cinco acertos. Pela quadra, 33 residentes do Estado embolsaram R$ 1.581,90. Entre os municípios com mais acertadores, estão: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá e Coxim.

Com o resultado, o prêmio da modalidade sobe para R$ 21 milhões. Os volantes podem ser preenchidos e registrados até o dia do próximo sorteio, terça-feira (16), em agências lotéricas e pela internet.

Segundo informações da provedora, a probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas e faturar o prêmio principal com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 22,5 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar os números e ficar milionário.

Outros sorteios da noite - Com prêmio estimado em R$ 122 milhões, o concurso 112 da Mais Milionária teve 09 - 21 - 26 - 38 - 40 - 50 como números sorteados. 03 e 06 completaram como os trevos. Na sequência, o concurso 862 da Dia de Sorte ofertou R$ 600 mil aos acertadores das dezenas 03 - 05 - 08 - 12 - 20 - 23 - 27. Janeiro foi o mês premiado.

Na Quina, os números foram 18 - 55 - 56 - 65 - 72 para prêmio principal de R$ 19.403.143,68 no concurso 6.840. Já a Timemania, que ofertou R$ 8,4 milhões em seu concurso 2.041 teve 33 - 42 - 45 - 49 - 62 - 65 - 78 como dezenas sorteadas. Imperatriz (MA) foi o time do coração. Por fim, a Lotofácil sorteou prêmio de R$ 4,5 milhões. Entre as dezenas do concurso 3.003, estiveram: 01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25.

Deixe seu Comentário

Leia Também