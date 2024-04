Ninguém levou! Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 43 milhões

Não foi dessa vez. O prêmio principal do concurso 2.709 da Mega-Sena acumulou em R$ 43 milhões. No entanto, 83 apostas registradas em Mato Grosso do Sul embolsaram o prêmio de R$ 933,87 por acertar quatro das seis dezenas sorteadas na noite desse sábado (6). Os números foram: 12, 22, 23, 24, 47 e 53.

Entre os municípios com acertadores estão: Amambai, Angélica, Aral Moreira, Bandeirantes, Bodoquena, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Naviraí, Nioaque, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Terenos e Três Lagoas.

Cada um deles poderá sacar o montante já no próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em uma das agências da estatal. No âmbito nacional, outras 62 apostas faturaram a quina de R$ 48.796,35. Já a quadra teve 4.628 vencedores no total.

