Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 9 milhões

O Concurso nº 2568 da Mega-Sena não teve nenhuma aposta acertando suas seis dezenas no sorteio deste sábado (25), fazendo com o que o prêmio acumule em R$ 9 milhões. Foram sorteadas as dezenas 16 – 22 – 29 – 35 – 38 – 49.

Apesar do prêmio de seis dezenas ter acumulado, 59 sortudos fizeram cinco acertos e devem levar para casa R$ 35.496,26 cada. Outros 3.217 apostadores acertaram jogos com quatro dezenas, faturando R$ 930 cada.

O próximo sorteio ocorre nesta quarta-feira (1º), e as apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, em qualquer agência da lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuário dos sistemas Android e iOS, além do Internet Banking da Caixa.

