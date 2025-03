Mega-Sena acumula e vai sortear prÃªmio de R$ 45 milhÃµes na terÃ§a-feira

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.846 da Mega-Sena, realizado neste sábado (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 12 - 16 - 17 - 25 - 57. A quina teve 74 apostas vencedoras, que irão receber R$ 48.408,41 cada. Outras 5.871 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 871,65.

Apostas – Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) de sábado (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também