Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio sobe para R$ 53 milhões

A Mega-Sena sorteou, nesta terça-feira (11), as dezenas do sorteio 2.827, que não viu nenhum ganhador do maior prêmio, que acumulou mais uma vez e já chega em R$ 53 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 01 - 11 - 13 - 27 - 45 - 59. O sorteio, no entanto, contou com 116 apostas que acertaram cinco dezenas, com cada uma levando R$ 29.262,50 para casa. Outras 7.322 apostas acertaram quatro dezenas e devem levar R$ 662,27 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para acontecer na quinta-feira (13).

As apostas podem ser feitas até as 18h, no horário de Mato Grosso do Sul, nas Lotéricas autorizadas, no portal Loterias Caixa, no app Loterias CAIXA e através do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

A aposta mínima custa R$ 5.

