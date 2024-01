Mega-Sena acumula outra vez e prêmio salta para R$ 38 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena não saiu no sorteio promovido pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (20), fazendo com que o montante acumule ainda mais, saltando para R$ 38 milhões.

O próximo concurso está previsto para acontecer na terça-feira (23). Os números sorteados neste fim de semana foram: 10 - 13 - 16 - 18 - 37 - 54.

Ainda conforme a Caixa Econômica, a quina teve 76 ganhadores, que vão receber prêmio de R$ 41.657,90. Mais 5.455 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 892,12.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

