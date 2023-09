Mega-Sena acumula outra vez e prêmio salta para R$ 85 milhões

A Mega-Sena voltou a acumular após o sorteio realizado nesta terça-fera (5). Sem nenhum apostador acertando as seis dezenas, o prêmio saltou para R$ 85 milhões.

As dezenas do concurso 2629 foram: 11-32-35-40-41-48.

Em virtude do feriado do dia 7 de setembro, a loteria não terá sorteio e próximo concurso acontece somente no sábado, dia 9.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet até às 18h (horário de Mato Grosso do Sul).

Deixe seu Comentário

Leia Também