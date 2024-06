Mega-Sena acumula outra vez e prêmio sobe para R$ 110 milhões

Mais uma vez, a Mega-Sena não teve apostadores acertando as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.742, durante a quinta-feira (27) e o prêmio que já estava acumulado, volta a subir e atinge o patamar de R$ 110 milhões.

As seis dezenas sorteadas foram: 02 - 11 - 25 - 32 - 37 - 57. O próximo concurso está previsto para acontecer neste sábado (29).

Segundo a Caixa Econômica Federal, a quina teve 100 apostadores premiados e cada um irá receber R$ 46.113,19. Já os 6.897 ganhadores da quadra terão o prêmio de R$ 955,13 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

