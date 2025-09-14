Menu
Geral

Mega-Sena acumula outra vez e prêmio sobe para R$ 25 milhões

Dezenas sorteadas no foram: 18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47

14 setembro 2025 - 12h13Luiz Vinicius
Bilhete de aposta da Mega-SenaBilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Mega-Sena, com sorteio realizado neste sábado (13), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 25 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.914 foram: 18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer na terça-feira (16).

Conforme a Caixa Econômica, 22 apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e vão receber prêmio de R$ 62.315. Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.468 e será pago para 1.539 apostas. 

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

