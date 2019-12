Mega-Sena de Natal irá sortear R$ 2,5 milhões neste sábado

O sorteia da Mega-Sena que irá pagar prêmio de 2,5 milhões ocorre neste sábado (21), para quem acertar as seis dezenas da cartela.

O sorteio é aberto ao público e ocorre às 20h no horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O dia em que é realizado o sorteio foi alterado devido a Mega-sena de Natal, o primeiro sorteio foi realizado na terça (17), o segundo na quinta (19) e o terceiro hoje.

Aviso

A partir deste domingo (22), as apostas realizadas serão exclusivamente para a Mega da Virada. Hoje, as apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Deixe seu Comentário

Leia Também