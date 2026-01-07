Mega-Sena já acumula novamente e prêmio chega a R$ 10 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado neste sábado (22), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 18 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.942 foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (8).
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 23 apostas que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.485,37 cada. Outras 2.703 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 890,44 cada.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
