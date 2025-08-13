Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Mega-Sena não tem apostas vencedoras e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

Os números sorteados no concurso 2.900 foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

13 agosto 2025 - 12h56Luiz Vinicius
Bilhete de aposta da Mega-SenaBilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (12), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 47 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.900 foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (14).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 53 apostas vencedoras, que irão receber R$ 40.487,59 cada. Outras 2.885 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.226,03.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum de Campo Grande
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" na Capital é absolvido
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF divulga balanço e confirma mais de 630 condenações por atos de 8 de janeiro
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Desaparecido no Caiçara, Tony precisa de ajuda para voltar para casa
Geral
Desaparecido no Caiçara, Tony precisa de ajuda para voltar para casa
"Antes da Rosa": Poesias de Karol Duarte ganham fomento da Fundação de Cultura
Geral
"Antes da Rosa": Poesias de Karol Duarte ganham fomento da Fundação de Cultura
Conselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS
Justiça
Ministro do STJ determina continuidade do afastamento de Ronaldo Chadid do TCE-MS
Foto: Reprodução/PMCG
Geral
Organização divulga chamada pública para patrocinadores da Marcha para Jesus 2025
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Foto: SAD
Geral
Inscrições para o concurso da Polícia Civil terminam amanhã (14)
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas