Mega-Sena não tem apostas vencedoras e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (12), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 47 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.900 foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (14).
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 53 apostas vencedoras, que irão receber R$ 40.487,59 cada. Outras 2.885 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.226,03.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
