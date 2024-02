Mega-Sena passa em branco de novo e prêmio acumula para R$ 95 milhões

Nenhum apostador conseguiu adivinhar quais foram as seis dezenas sorteadas na noite desta quinta-feira (1°) pelo concurso 2.683, da Mega-Sena. Sendo assim, o prêmio que já estava acumulado, saltou para R$ 95 milhões.

Veja os números sorteados: 01 - 03 - 23 - 27 - 47 - 57. O próximo concurso, de número 2.684, acontece neste sábado (3).

A Caixa informou que 124 apostas acertaram a quinta. Cada uma irá receber R$ 40,1 mil. Além disso, 8.280 apostas fizeram a quadra e vão receber o prêmio de R$ 858,18.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Deixe seu Comentário

Leia Também