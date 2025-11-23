Mega-Sena passa em branco e prêmio acumulado sobe para R$ 18 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado neste sábado (22), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 18 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.942 foram: 12 - 30 - 40 - 46 - 54 - 60. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta terça-feira (25).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 26 apostas, que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 80,2 mil cada. Outras 2.092 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.643,73 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

