Mega-Sena passa em branco e prêmio acumulado sobe para R$ 35 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (13), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 35 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.959 foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (15).
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 27 apostas, que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.801,80 mil cada. Outras 1.883 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.389,80 cada.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
Latam anuncia voos diários entre Dourados e Guarulhos a partir de abril
Polícia
PMMS abre sistema de promoções; militares têm até 30 de janeiro para atualizar fichas
Interior
Acusado de matar homem com facada em São Gabriel do Oeste vai a júri popular
Justiça
Justiça nega liberdade a homem que tentou matar vizinhas a facadas em Campo Grande
Geral
Governo aprova calendário de implantação da Política de Compliance para 2026
Transparência
Prefeitura consulta Tribunal de Contas sobre eventual aumento salarial de servidores
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Justiça
TJ mantém 20 anos de prisão para homem que estuprou a enteada em Campo Grande
Interior
TJ mantém 8 anos de prisão de homem condenado por estupro de vulnerável em Naviraí
Geral