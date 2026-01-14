Mega-Sena passa em branco e prêmio acumulado sobe para R$ 35 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (13), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 35 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.959 foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (15).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 27 apostas, que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.801,80 mil cada. Outras 1.883 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.389,80 cada.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

