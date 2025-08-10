Menu
Mega-Sena passa em branco e prêmio sobe para R$ 40 milhões

Veja os números sorteados: 10 - 22 - 28 - 42 44 - 51

10 agosto 2025 - 14h11Brenda Assis
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

O concurso 2.899 da Mega-Sena passou em branco após nenhum apostar acertar as seis dezenas do sorteio realizado no sábado (9). Por isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Veja os números sorteados: 10 - 22 - 28 - 42 – 44 - 51. A quina, com 5 acertos, teve 56 apostas ganhadoras e cada um vai levar R$ 32.574,43. Já a quadra, onde o apostador tem 4 acertos, tiveram 3.375 apostas ganhadoras e cada um levou R$ 890,92.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples custa R$ 6.

