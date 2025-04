Mega-Sena passa em branco e prêmio sobe para R$ 50 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.853 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (15), em São Paulo. O prêmio acumulou e o valor para o próximo sorteio é de R$ 50 milhões.

Veja os números sorteados: 04 - 18 - 23 - 48 - 53 - 56. A quina, com 5 acertos, teve 102 apostas ganhadoras e cada um vai levar R$ 31.514,18. Já a quadra, onde o apostador tem 4 acertos, tiveram 5.407 apostas ganhadoras e cada um levou R$ 849,28.

O próximo sorteio da Mega-Sena será quinta-feira (17). A aposta simples custa R$ 5.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também