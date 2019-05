Mega-Sena pode pagar neste sábado R$ 275 milhões

Neste sábado (11), o sortudo que acertar os seis números da Mega-Sena pode ganhar a bolada de 275 milhões de reais.

As apostas do concurso 2150 podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília (18h em Mato Grosso do Sul), em qualquer casa lotérica ou pelo Portal Loterias Online .

Nas lotérica, o valor mínimo da aposta é de R$ 3,50. Para apostar no site, o valor mínimo é de R$ 30 reais, mas, para clientes da Caixa Econômica Federal, a aposta pela internet pode ser de qualquer valor.

O sorteio será às 20h (horário de Brasília), em São Paulo.

Deixe seu Comentário

Leia Também