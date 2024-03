Mega-Sena pode pagar prÃªmio acumulado de R$ 12 milhÃµes nesta terÃ§a-feira

Nesta terça-feira (12), a Mega-Sena prepara mais um sorteio, desta vez pelo concurso 2.699, para ver quem é o apostador sortudo que conseguirá adivinhar as seis dezenas e faturar o prêmio acumulado de R$ 12 milhões.

No último sorteio, realizado no sábado (10), nenhum apostador conseguiu acertar os números sorteados.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A Timemania, também acumulada, sorteia um prêmio de R$ 19,5 milhões nesta terça-feira.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador acerte o prêmio principal da Timemania e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 99 mil de rendimento no primeiro mês.

Para apostar na Timemania, basta a pessoa escolher dez dezenas entre as 80 e um Time do Coração entre os 80 times. São sorteados sete dezenas e um Time do Coração. Ganha quem acertar de três a sete números ou o time. A aposta custa R$ 3,50.

