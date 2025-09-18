Menu
Mega-Sena pode pagar prêmio acumulado de R$ 33 milhões nesta quinta

O jogo simples, com seis números marcados, custa agora R$ 6

18 setembro 2025 - 12h23Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (18), pelo concurso 2.916, com a previsão de pagar R$ 33 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa agora R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

