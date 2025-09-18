Mega-Sena pode pagar prêmio acumulado de R$ 33 milhões nesta quinta

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (18), pelo concurso 2.916, com a previsão de pagar R$ 33 milhões em prêmio.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa agora R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
Detran-GO é acionado para suspender CNH de motorista que atropelou e matou corredora
Justiça
Juiz nega liberdade a acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles
Política
Câmara Municipal inclui comunidade do Lageado no debate sobre a Rota Bioceânica
Justiça
Cármen Lúcia rejeita habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro
Justiça
CNMP premia projeto do MPMS que transforma dor em dignidade
Geral
JD1TV: Campo-grandense fica milionária ao atender ligação de Carlinho Maia
Política
Câmara aprova urgência de projeto e pode anistiar quem pediu fechamento do Congresso
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/9/2025
Polícia
AGORA: Dois jovens são baleados em tentativa de execução no Jardim Nhanhá
Política