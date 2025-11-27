Menu
Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões em sorteio nesta quinta-feira

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

27 novembro 2025 - 12h38Luiz Vinicius
Mega-sena Mega-sena   (Foto: Agência Brasil)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta quinta-feira (27), pelo concurso 2.944, com a previsão de pagar R$ 3,5 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

