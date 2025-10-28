Menu
Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões em sorteio nesta terça-feira

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

28 outubro 2025 - 12h38
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (28), pelo concurso 2.933, com a previsão de pagar R$ 3,5 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

