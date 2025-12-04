Mega-Sena pode pagar R$ 8 milhões em sorteio nesta quinta-feira

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta quinta-feira (4), pelo concurso 2.947, com a previsão de pagar R$ 8 milhões em prêmio.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
"Delirante", diz Marquinhos ao processar Adriane por fala em rádio sobre manifestação
Justiça
Justiça barra serviços de apostas autorizados por leis municipais em todo o país
Geral
Zé Teixeira cobra ações urgentes em rodovias de MS
Justiça
Homem processa vizinho barulhento e juiz impõe multa de R$ 30 mil em Campo Grande
Justiça
Pais da pequena Sophia buscam R$ 1 milhão em indenização contra Estado e Município
Justiça
TJMS alerta população sobre golpes envolvendo boletos falsos de leilões judiciais
Justiça
CNJ valida ação de policiais como oficiais de Justiça em MS; medida é inédita no Brasil
Educação
Termo de Compromisso assinado em Campo Grande assegura Passe do Estudante em 2026
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 4/11/2025
Geral