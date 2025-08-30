Menu
Menu Busca domingo, 31 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Geral

Mega-Sena pode pagar R$ 8 milhões em sorteio neste sábado

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

30 agosto 2025 - 13h32Luiz Vinicius
Bilhete de aposta da Mega-SenaBilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Mega-Sena realiza novo sorteio neste sábado (30), pelo concurso 2.908, com a previsão de pagar R$ 8 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Escritor brasileiro Luis Fernando Verissimo
Geral
Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos
Kaio & Gabriel -
Cidade
Expogenética MS terá gravação de DVD de Kaio & Gabriel com participações especiais
Kaio e Gabriel, Ana Castela, Jads e Jadson, e, Eduardo Costa -
Agronegócio
Rodeo Fest confirma shows de Ana Castela, Jads e Jadson e Eduardo Costa
Zé Felipe é visto na garupa de moto de cantora em Barretos
Geral
Zé Felipe é visto na garupa de moto de cantora em Barretos
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Gabriel Medina assume namoro com influenciadora Isabella Arantes
Geral
Gabriel Medina assume namoro com influenciadora Isabella Arantes
Eduardo Saverin é atualmente o brasileiro mais rico da história e globalmente ele é 60&ordm; mais rico do mundo, segundo a Forbes
Geral
Forbes divulga os 10 maiores bilionários do Brasil em 2025; veja lista
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Justiça
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Ministros do STJ participam de visita institucional ao TJMS -
Justiça
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebe visita do presidente do STJ
Foto: Laucymara Ayala Ajala
Geral
MS tem o 3º menor índice de pobreza entre os estados do país, aponta Ranking

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Documentos mostram possível 'omissão' do Conselho Tutelar que poderia ter salvado Manu da morte