Mega-Sena pode pagar R$ 90 milhões em sorteio nesta quinta-feira

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta quinta-feira (12), pelo concurso 2.875, com a previsão de pagar R$ 90 milhões em prêmio.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também