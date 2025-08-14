Menu
Menu Busca quinta, 14 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Mega-Sena pode pagar R$ 90 milhões em sorteio nesta quinta-feira

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

14 agosto 2025 - 12h12Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-Sena em Casa lotéricaBilhete da Mega-Sena em Casa lotérica   (Foto: Marcelo Casal Jr. Agência Brasil)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta quinta-feira (14), pelo concurso 2.901, com a previsão de pagar R$ 47 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Acusado de dar cobertura em assassinato de mulher é absolvido pelo Júri na Capital
Com dificuldades na família, Chlóe precisa de um novo lar
Geral
Com dificuldades na família, Chlóe precisa de um novo lar
Jorge Aparecido, presidente da Comissão dos Servidores -
Política
Valorização dos administrativos da Educação é reivindicada na Câmara de Vereadores
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Promotor investiga possível omissão da prefeitura de Dourados em abrigar animais
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Administradora fecha acordo de R$ 16,9 mil com MP por desmatamento em Aquidauana
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Homem vai a júri nesta quinta por ajudar em assassinato de mulher no Jd. Los Angeles
Zona de Amortecimento -
Justiça
Promotores recomendam que Imasul paralise obras no Parque Estadual do Prosa
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/8/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/8/2025
Lançamento Plano Brasil Soberano -
Política
Governo publica MP para reduzir impactos de tarifas impostas pelos EUA; entenda
Luva de Pedreiro é internado após leve alteração cardíaca
Geral
Luva de Pedreiro é internado após leve alteração cardíaca

Mais Lidas

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar