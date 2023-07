Mega-Sena sobe para R$ 60 milhões e 28 campo-grandenses acertam a quadra

E mais uma vez, nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas da Mega-Sena nesta quarta-feira (19), elevando o prêmio para R$ 60 milhões para o próximo sorteio programado para o sábado, dia 22 de julho.

Por outro lado, alguns campo-grandenses estavam com a sorte em dia e pegaram a quadra na loteria.

Pelo menos 28 apostas de Campo Grande beliscaram um prêmio e garantiram R$ 1.781,18 ao acertarem quatro das seis dezenas sorteadas. Os números foram: 20 - 27 - 34 - 44 - 50 - 54.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 50 apostas acertaram cinco dezenas e faturam R$ 90.719,26. Além dos campo-grandenses, no cenário nacional, houve 3.638 apostas vencedoras com quatro números, que levam R$ 1.781,18.

A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio, realizadas nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco.

