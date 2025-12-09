Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Geral

Mega-Sena sorteia premia acumulado de R$ 20 milhões nesta terça

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

09 dezembro 2025 - 13h38Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)
Dr Canela

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (9), pelo concurso 2.949, com a previsão de pagar R$ 20 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Réu tenta HC preventivo -
Interior
STJ nega revogação de prisão de ex-vereador de Sete Quedas investigado por estupro
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Envolvido em assassinato de adolescente no Lageado continua preso, decide Justiça
Foto: Divulgação
Geral
Sorteio da Powerball chega a R$ 5 bilhões após rodada sem vencedores
Vídeo: Encontro com Frei Gilson emociona família que acompanha o sacerdote há anos
Geral
Vídeo: Encontro com Frei Gilson emociona família que acompanha o sacerdote há anos
Deputados Gerson Claro e Paulo Corrêa
Geral
Assembleia alcança 89% e mantém Selo Ouro no Radar da Transparência
Hugo e Rubia
Interior
Juíza mantém Rúbia presa por assassinato de jogador em Sete Quedas
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Materiais apreendido -
Polícia
Homem chora e admite trabalhar no "disk droga" ao ser preso pela PM em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/12/2025
Secretária de Fazenda participou da prova de 10 km
Geral
Apareceu! Secretária de Fazenda é flagrada em corrida de Bonito durante atestado médico

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça