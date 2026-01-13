Menu
Mega-Sena sorteia premia acumulado de R$ 20 milhões nesta terça

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

13 janeiro 2026 - 12h54Luiz Vinicius

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (13), pelo concurso 2.959, com a previsão de pagar R$ 20 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Contrabando apreendido -
Polícia
Polícia Militar Rodoviária prende homem em Ponta Porã transportando 'Mounjaro'
Dinheiro /
Interior
Justiça anula empréstimo de R$ 87 mil feito por pessoa incapaz e manda banco indenizar
Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Justiça
Justiça reconhece prática reiterada e condena estelionatário por golpe em Campo Grande
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul
Justiça
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul
TJMS nega reduzir pena de homem que estuprou as sobrinhas em Campo Grande
Justiça
TJMS nega reduzir pena de homem que estuprou as sobrinhas em Campo Grande
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
OAB aponta abuso no IPTU e juiz manda prefeitura se explicar em Campo Grande
Justiça de MS condena banco a indenizar cliente em R$ 5 mil por ligações excessivas
Justiça
Justiça de MS condena banco a indenizar cliente em R$ 5 mil por ligações excessivas
Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
MPMS aponta irregularidades e pede anulação de processo seletivo em Cassilândia
Segundo a pasta, durante a seleção complementar, serão realizados novos exames clínicos e entrevistas
Geral
Seleção complementar para alistamento militar feminino iniciou nesta segunda-feira

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP