Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 10 milhões neste sábado

A Mega-Sena realiza novo sorteio neste sábado (22), pelo concurso 2.942, com a previsão de pagar R$ 10 milhões em prêmio.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
MS é habilitado a captar recursos internacionais por REDD+ no Cerrado
Geral
Bioparque Pantanal conquista selo internacional "Ouro" em sustentabilidade
Geral
Capital recebe etapa final do Campeonato Estadual e Grand Prix de Hipismo neste fim de semana
Polícia
Polícia deve investigar estupro de criança de 4 anos em escola pública da Capital
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Justiça
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Internacional
Homens armados sequestram estudantes de escola católica na Nigéria
Geral
MS libera emissão antecipada do IPVA 2026 no Portal E-Fazenda
Polícia
Polícia investiga casa no Lageado por aliciação de menores para práticas sexuais na Capital
Geral