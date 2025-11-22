Menu
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 10 milhões neste sábado

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

22 novembro 2025 - 14h13Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

A Mega-Sena realiza novo sorteio neste sábado (22), pelo concurso 2.942, com a previsão de pagar R$ 10 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

MS é habilitado a captar recursos internacionais por REDD+ no Cerrado
Geral
MS é habilitado a captar recursos internacionais por REDD+ no Cerrado
A certificação foi viabilizada pelo Sistema Comércio MS
Geral
Bioparque Pantanal conquista selo internacional "Ouro" em sustentabilidade
Com entrada gratuita, o evento começa sempre às 8h e oferece estrutura completa ao público
Geral
Capital recebe etapa final do Campeonato Estadual e Grand Prix de Hipismo neste fim de semana
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Polícia deve investigar estupro de criança de 4 anos em escola pública da Capital
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Justiça
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
St. Mary's High School
Internacional
Homens armados sequestram estudantes de escola católica na Nigéria
Foto: Divulgação
Geral
MS libera emissão antecipada do IPVA 2026 no Portal E-Fazenda
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Polícia investiga casa no Lageado por aliciação de menores para práticas sexuais na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 21/11/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 21/11/2025

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta