Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Geral

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 100 milhões nesta quinta-feira

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

13 novembro 2025 - 12h54Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta quinta-feira (13), pelo concurso 2.940, com a previsão de pagar R$ 100 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casas -
Polícia
Golpista que prometia 'atalho' para casas da Emha é pego por vítimas em mercado da Capital
Sérgio de Paula
Política
Por maioria na Assembleia, Sérgio de Paula é indicado ao TCE-MS
Junior Mochi (MDB) -
Política
Junior Mochi analisa que palanque independente de Simone cria impasse político
Viatura Polícia Militar
Justiça
Justiça manda demitir policial que contrabandeava celulares em MS
Acusado de tentar matar agiota após cobrança em Campo Grande vai encarar júri popular
Justiça
Acusado de tentar matar agiota após cobrança em Campo Grande vai encarar júri popular
Foto:
Justiça
Justiça de MS encerra 300 processos durante a Semana da Conciliação
Homem que estuprava as enteadas é condenado a 74 anos de prisão em Bandeirantes
Interior
Homem que estuprava as enteadas é condenado a 74 anos de prisão em Bandeirantes
Divulgação -
Interior
Barracos de sem-terra às margens da MS-141 motivam investigação do Ministério Público
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/11/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/11/2025
VÍDEO: 'Zorba' ungida? Padre leiloa cueca por R$ 3 mil em evento religioso
Geral
VÍDEO: 'Zorba' ungida? Padre leiloa cueca por R$ 3 mil em evento religioso

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande