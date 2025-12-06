Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 12 milhões neste sábado

O concurso 2.948 da Mega-Sena será realizado na noite deste sábado (6), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado e pode pagar R$ 12 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa.
Quem quiser tentar a sorte pode fazer as apostas até as 20h30 (horário de Brasília), nas lotéricas de todo o país ou pela internet. O valor do jogo simples, com seis números, é de R$ 6.Reportar Erro
