Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões nesta quinta

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

11 setembro 2025 - 11h39Luiz Vinicius

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta quinta-feira (11), pelo concurso 2.913, com a previsão de pagar R$ 51 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

