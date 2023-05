Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

A Mega-Sena realiza um novo sorteio neste sábado (13) com um prêmio estimado em R$ 3 milhões. Este é o último concurso que faz parte da 'Mega-Semana do Trabalhador', em referência a dia 1° de Maio, feriado onde é comemorado o Dia do Trabalhador.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

No último sorteio, uma aposta de Mato Grosso faturou a bolada de mais de R$ 43,2 milhões. Os números sorteados foram: 10 - 11 - 21 - 23 - 28 - 30.

Na oportunidade, a Caixa ainda divulgou que 116 apostas acertaram a quina e os ganhadores levaram um prêmio de R$ 31.279,23. Outras 7.633 apostas acertaram a quadra e cada uma levou R$ 679,07.

