Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 33 milhões neste sábado

Se sentindo com sorte? A Mega-Sena sorteia neste sábado (24), a partir das 19h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas do concurso 2.766, que está com prêmio acumulado em R$ 33 milhões.

No último sorteio, realizado na quinta-feira (22), ninguém acertou as dezenas sorteadas e o prêmio acumulou. Foram sorteados os números 08-12-34-39-43-47.

As apostas podem ser feitas até as 18h, no horário local de Mato Grosso do Sul, casas lotéricas credenciadas, através do portal Loterias Caixa ou pelo Internet Banking da Caixa Econômica Federal, disponível para iOS e Android.

