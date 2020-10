Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 6,5 milhões nesta quarta

Sarah Chaves, com informações do UOL

Acontece nesta quarta-feira (14), o sorteio do concurso 2308 da Mega-Sena que deve pagar um prêmio estimado em R$ 6,5 milhões para quem acertar as dezenas sorteadas.

A edição que está acumulada terá transmissão ao vivo através dos canais da Caixa Econômica Federal e da RedeTV! no YouTube.

Apesar de nenhum apostador ter cravado as seis dezenas na edição do último sábado (10), 45 pessoas conseguiram embolsar R$ 41.739,35, além de mais 2.828 jogadores terem levado para casa R$ 948,81

Para participar do sorteio é necessário fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 18h (horário local) de hoje

A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50.

