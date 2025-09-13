Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões neste sábado

O sorteio das seis dezenas do concurso 2.914 da Mega-Sena ocorrerá hoje, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

A transmissão ao vivo do sorteio será feita pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook.

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica autorizada ou pela internet.

O valor do jogo simples, com seis números escolhidos, é de R$ 6.

