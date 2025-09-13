Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões neste sábado

O sorteio das seis dezenas do concurso 2.914 da Mega-Sena ocorrerá hoje, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
A transmissão ao vivo do sorteio será feita pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook.
As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica autorizada ou pela internet.
O valor do jogo simples, com seis números escolhidos, é de R$ 6.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
Nasa registra buraco em forma de borboleta na superfície do Sol
Geral
Guilherme Bumlai é reeleito presidente da Acrissul
Justiça
STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"
Interior
Ministério Público fiscaliza atuação dos Conselhos Tutelares em Mato Grosso do Sul
Geral
Policiais terão reforço e verba extra para atuar contra violência doméstica em MS
Política
Condenação de Bolsonaro divide opinião de políticos em MS
Política
"Remédio para que não volte com frequência", diz Cármen Lúcia sobre a trama golpista
Internacional
Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente
Justiça
Capataz é julgado por homicídio de gerente em fazenda de Campo Grande
Interior