Mega-Sena sorteia R$ 120 milhões neste sábado, maior prêmio do ano

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o concurso 2.832 da Mega-Sena, que terá prêmio de R$ 120 milhões, o maior da loteria neste ano.

No último concurso, foram sorteados os números 02 - 09 - 32 - 38 - 48 - 55.

Quem quiser tentar suas chances com a bolada milionária pode fazer as apostas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelo site oficial das Loterias Caixa, através da internet.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo anal da Caixa noYouTube e noFacebook das Loterias Caixa.

