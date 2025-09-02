Mega-Sena sorteia R$ 14 milhões em prêmio nesta terça-feira

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (2), pelo concurso 2.909, com a previsão de pagar R$ 14 milhões em prêmio.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
