Menu
Menu Busca terça, 02 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Mega-Sena sorteia R$ 14 milhões em prêmio nesta terça-feira

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

02 setembro 2025 - 13h13Luiz Vinicius
Apostadora fazendo jogo da Mega-SenaApostadora fazendo jogo da Mega-Sena   (Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (2), pelo concurso 2.909, com a previsão de pagar R$ 14 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Castramóvel retorna ao centro de Campo Grande neste sábado
Geral
Castramóvel retorna ao centro de Campo Grande neste sábado
Depac Dourados
Interior
Homem é preso em flagrante por estupro de adolescente em Dourados
Procurador-geral da República, Paulo Gonet e ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) -
Política
Gonet solicita procedência da acusação do núcleo 1 e reafirma validade da delação de Cid
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Polícia Civil se manifesta sobre investigação do MP envolvendo a 1ª DEAM
Centro de Deodápolis -
Interior
Empresa com 60 dias de existência vence licitação de R$ 397 mil em Deodápolis
Câmara lamenta morte de assessor parlamentar no trânsito da Capital
Geral
Câmara lamenta morte de assessor parlamentar no trânsito da Capital
Fórum de Campo Grande
Justiça
Justiça reconhece danos morais e condena idoso que agrediu companheira de 80 anos
Caio não havia sido notificado da medida protetiva
Justiça
Justiça manda Defensoria assumir defesa de feminicida acusado de furto na Capital
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/9/2025

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital