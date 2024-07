Mega-Sena sorteia R$ 15 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (13), a partir das 19h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, o concurso 2.748 da Mega-Sena, que poderá premiar o ganhador com um prêmio de R$ 15 milhões.

A Mega-Sena está acumulada, após não ter nenhum ganhador no último concurso, sorteado na última quarta-feira (10). Na ocasião, foram sorteadas as dezenas 14 - 17 - 24 - 28 - 36 - 45.

Os apostadores que desejarem testar a sorte podem estar realizando as apostas até às 18h (horário local) em qualquer Casa Lotéricas, ou também no site da Loterias Caixa, pelo app Loterias, disponível para celulares iOS e Android, e pelo Internet Banking Caixa.

