Mega-Sena sorteia R$ 25 milhões nesta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta sexta-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o sorteio do concurso 2.785 da Mega-Sena, que conta com um prêmio acumulado que chega no valor de R$ 25 milhões.

O último concurso acumulou, após nenhum apostador acertar os seis números sorteados. Foram sorteados: 27 - 30 - 35 - 44 - 57 - 59

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 18h (horário de MS) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet.

