Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteia neste sábado (7) o concurso 2.642, que pode premiar um sortudo com R$ 3 milhões. O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, na Capital Paulista.

No último concurso, realizado na noite de quinta-feira (5), uma aposta única de Salvador, na Bahia, levou mais de R$ 32 milhões. As dezenas sorteadas foram 09 - 24 - 34 - 39 - 45 - 50.

Para quem estiver se sentindo com sorte, as apostas para a Mega podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, em qualquer agência lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuário dos sistemas Android e iOS, além do Internet Banking da instituição.

Deixe seu Comentário

Leia Também