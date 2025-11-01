Mega-Sena sorteia R$ 34 milhões neste sábado

As seis dezenas do concurso 2.935 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 34 milhões. Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
Mega da Virada começa a ser vendida hoje e pode sortear prêmio recorde de R$ 1 bilhão em 2025
Geral
Novembro começa hoje e tem três feriados; só um cai durante a semana
Geral
Posse da nova diretoria da Nelore-MS fortalece a pecuária sul-mato-grossense
Geral
Ana Castela leva Zé Felipe para conhecer os avós em Sete Quedas
Geral
Fim de uma era! Bonner apresenta JN pela última vez
Justiça
VÍDEO - Matador de aluguel pega 14 anos de prisão por matar homem em Campo Grande
Geral
Preços de flores têm variação de até 194% na véspera do Dia de Finados na Capital
Geral
Acumulando outra vez, prêmio da Mega-Sena chega a R$ 34 milhões
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Justiça