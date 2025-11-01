Menu
Geral

Mega-Sena sorteia R$ 34 milhões neste sábado

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores

01 novembro 2025 - 09h11Brenda Assis
Bilhetes da Mega-SenaBilhetes da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.935 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 34 milhões. Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

